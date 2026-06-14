Toplantı sırasında Avustralyalı bir gazetecinin, Çalhanoğlu'nun maç öncesindeki iddialı sözlerini hatırlatarak sorduğu soru gündem oldu.

Toplantı sırasında Avustralyalı bir gazetecinin, Çalhanoğlu'nun maç öncesindeki iddialı sözlerini hatırlatarak sorduğu soru gündem oldu. Gazeteci, "Dün Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve maça hükmedeceğinizi söylemiştiniz. Ne yanlış gitti? Avustralya'nın performansı sizi şaşırttı mı?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya net bir dille karşı çıkan Hakan Çalhanoğlu, "Sizinle aynı fikirde değilim. Bugün oyunu tamamen bizim domine ettiğimizi herkes gördü. Oyunu bizim domine etmediğimizi mi düşünüyorsunuz? Avustralya sadece geride bekledi ve iyi savunma yaptı. İki kez uzun top attılar ve golü buldular. Bunlar tamamen bizim bireysel hatalarımız." dedi.

'İYİ MAÇ ÇIKARDIK'

Çalhanoğlu "Eğer 90 dakika boyunca oyunu kontrol edip gol atamıyorsanız; bu, her saniye, her dakika maça odaklanmanız ve asla pes etmemeniz gerektiği anlamına gelir. Bence iyi bir maç çıkardık. Tek yapamadığımız şey gol atmaktı." Dedi.