

Avusturalya'nın ulusal sembollerinden biri olan ancak çoğunlukla kendi halinde yaşayan ve insanlarla karşılaşma olasılıkları düşük olan kasuarlar dramatk görünümleriyle bilinseler de yağmur ormanlarının önemli bir parçasıdır.

Kasuarlar her gün düzinelerce meyve yer, sindirir ve sonra onları dışkılar. Bu da tohumların orman boyunca yayılmasına ve onlarından yeniden büyümesine yardımcı olur.

Kasuarlar ayrıca yavru bakımın çoğunun erkeklerin yaptığı nadir hayvan türleridir. Dişi kasualar yumurta bırakır ve sonra yuvayı terk eder, bu yüzden erkekler yumurtaları kuluçkaya yatırır ve sonra yavurularını büyütür.

Uzmanlar büyük ve korkutucu görünen bu hayvanlarla kaşılaşıldığında önerilen tek şeyin elleri arkaya koymak olduğunu söylüyor.

Hareketsiz durup, kasuarların dikkatini çekmemek gerekiyor. Bir ağacın arkasına geçip uyum sağlanılması bağırılmaması da öneriler arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca elde yiyecek varsa cebe ya da kuşun görüş alanı dışına koyulmasını da tavsiye ediyor.

Siyah veya koyu mavi arabalardan kaçınmaları öneriliyor

2001 yılında Zoology Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, insanlar devekuşları arasındaki tehlikeli karşılaşmaların %75'i, insanların devekuşlarına yiyecek vermesinden kaynaklanmaktadır.

Çalışmanın yazarı Christopher P. Kofron, "Kasuvarilerin beslenmesi, doğal davranışlarını değiştiriyor ve onları cesur ve agresif hale getiriyor" diye belirtti ve ekledi: "Bir ölümcül saldırıda, kurban kasuvariyi öldürmeye çalışıyordu."

Tropikal Queensland'ı ziyaret eden Rowles, kasuarlardan uzak durmak isteyenlerin siyah veya koyu mavi arabalardan kaçınmalarını öneriyor. Çünkü geçmişte kasuarlar, metal yüzeylerde kendilerini yansıyan bir rakip olarak görüp tepki vermişlerdir. Benzer tepkiler, aynalar veya camlı pencerelerde de görülür; bu nedenle Mission Beach'teki yerel halk, parlamayı engellemek için paravanlar kullanmaktadır.