İddiaya göre Avusturya’da çalınan Rolex saat için uluslararası çalıntı kaydı oluşturuldu. Saat, daha sonra İstanbul’daki yetkili servise getirildi. Serviste yapılan kontroller sırasında saatin çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi. SAHİBİNE BİLGİ VERİLDİ Durumun ortaya çıkmasının ardından müşteri hizmetleri, saatin sahibine ulaşıp Rolex’in İstanbul’daki serviste bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine saat sahibi servisi arayarak kendisine ait saatin teslim edilmesini istedi. Ancak yetkili servis, saati sahibine teslim edemeyeceğini belirtti. Yaşanan anlaşmazlığın ardından saat sahibi, İstanbul’daki yetkili servise karşı dava açtı. Yaklaşık 450 bin TL değerindeki saatin akıbeti, yargı sürecinin ardından netlik kazanacak.

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