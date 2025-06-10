Avusturya'nın Graz kentinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan dahil en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yerel basına göre 20'den fazla kişi ağır yaralandı.

Polis, yerel saatle sabah saat 10.00 sularında okul binasının saldırıya uğradığını ve operasyon başlattıklarını söyledi.

Olayın yaşandığı bölge olan Dreierschuetzengasse’de bulunan ortaokul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, kamuoyuna bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu. Sınıfların mahsur kalan öğrenciler ise o anları sosyal medyada paylaştı.

SALDIRGAN ESKi ÖĞRENCİ ÇIKTI

Yerel basın Kronen Zeitung'a göre en az 8 kişi saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Onlarca kişi ise ağır yaralandı.

Avusturya devlet medyası ORF ise, bazı öğrenciler ve öğretmenlerin de ciddi şekilde yaralandığını aktardı. İçişleri bakanlığı haberi doğruladı.

Polis ekipleri, saldırının yaşandığı okul binasında kapsamlı bir arama yürütüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, 22 yaşındaki saldırganın okulun eski öğrencilerinden biri olduğu ve intihar ettiği bildirildi.

Kronen Zeitung'a göre saldırıyı yapan okulun eski öğrenci, okulda akran zorbalığına uğradığı için iki sınıfa kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti. Saldırganın bedeni okulun lavabosunda bulundu.

Saldırı sırasında sınıfına kilitlenen bir öğretmenin eşi, Krone gazetesine konuşarak eşinin içeriden birçok silah sesi duyduğunu söyledi.

Okuldan kaçmayı başaran öğrencilerin velileri çocuklarına ulaşabildi. Çocuklara ilk müdahale yapıldı.