FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ile Ürdün takımları, ABD’nin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Avusturya 3-1 kazandı.
Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in attığı golle Ürdün karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu.
SON SÖZÜ PENALTIDAN SÖYLEDİ
Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Ürdün karşısında 2-1 öne geçti. Avusturya, Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Avusturya, Dünya Kupası' bir sonraki maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün, Cezayir ile puan mücadelesi verecek.