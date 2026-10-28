Katar öncülüğündeki bölgesel arabulucuların, ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak için diplomatik bir anlaşmaya varmaya çalıştığı iddia edildi. Axios'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililere göre girişim, ABD'de düzenlenecek Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesini önlemeyi amaçlıyor. YAPTIRIMLARIN HAFİFLETİLMESİ KARŞILIĞINDA DENETİM Yetkililer, Katar'ın İran'ı, ABD'nin bazı yaptırımları hafifletmesi karşılığında Birleşmiş Milletler müfettişlerinin bombalanmamış nükleer tesisleri ziyaret etmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin Tahran'a yönelik geniş çaplı yeni bir askeri saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar bölgede tansiyonu tırmandırmıştı.

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