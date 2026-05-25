Uzay madenciliği, insanlı Ay üsleri ve derin uzay keşifleri derken, insanlığın evrendeki yeni durağı için en kritik adım atılıyor: Ay'da Gigabit internet dönemi başlıyor. SpaceX bünyesinde faaliyet gösteren Starlink ekibi, Ay çevresinde yüksek bant genişliğine sahip kesintisiz bir iletişim altyapısı kurmak üzere kolları sıvadı.

Şirket, derin uzay iletişiminde onlarca yıldır kullanılan ve artık yetersiz kalan geleneksel radyo frekansı (RF) yöntemlerini tamamen bir kenara bırakarak, devrim niteliğindeki optik lazer teknolojisini Ay'a taşımayı planlıyor.

KENDİNİ İSPAT ETTİ

Geleceğe yönelik bu çılgın proje, aslında halihazırda Dünya yörüngesinde aktif olarak kullanılan bir teknolojiye dayanıyor. SpaceX’in dünya genelinde milyonlarca kişiye internet sağlayan mevcut Starlink uyduları, kendi aralarında "space laser" (uzay lazeri) adı verilen optik bağlantı sistemlerini kullanıyor.

-Devasa Veri Trafiği: Yörüngede aktif olarak çalışan yaklaşık 9 bin lazer bağlantısı, günlük 42 petabaytı aşan bir veri trafiğini yönetiyor.

-Işık Hızında Bant Genişliği: Her bir uydu üzerindeki üç adet lazer bağlantısı, tek bir hat üzerinden 100 Gbps ile 200 Gbps arasında veri aktarım kapasitesi sunuyor.

-Kızılötesi Güç: Sistem, telekomünikasyon sektörünün en kararlı dalga boyu olan 1.550 nm yakın kızılötesi spektrumda %99'un üzerinde süreklilikle çalışıyor.

MÜHENDİSLİK HARİKASI

Mevcut teknolojiyi Dünya yörüngesindeki birkaç yüz kilometrelik mesafeden çıkarıp, 384 bin kilometre uzaklıktaki Ay mesafesine taşımak ise çok daha karmaşık mühendislik zorluklarını beraberinde getiriyor. Bu muazzam mesafede kararlı bir lazer ışını yakalamak; milimetrik hassasiyette yönlendirme sistemleri ve Dünya atmosferinin bozucu etkilerinin kusursuzca hesaplanmasını gerektiriyor.

Ancak SpaceX mühendisleri kendilerinden emin. Şirket, bu lazer ağının Ay çevresine başarıyla yerleştirilmesi durumunda, yüzlerce terabitlik toplam kapasite sayesinde Ay yüzeyinin herhangi bir noktasındaki astronot veya otonom araca Gigabit hızında internet ulaştırılabileceğini belirtiyor.