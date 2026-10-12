12 Ekim’de Ay’ın Akrep burcundaki seyri, gökyüzünde sezgilerin, derin duyguların ve stratejik adımların ön plana çıkacağı bir atmosfer yaratıyor. Yüzeysel olan hiçbir şeyin tatmin etmediği, gizemleri çözme ve psikolojik farkındalık kazanma arzusu yüksek bir gün.

Koç

Maddi konular, ortaklı bütçeler ve alacak-verecek dengesi gündeminizde. Finansal krizleri çözmek için sezgilerinize güvenebilir, stratejik hamlelerle kontrolü ele alabilirsiniz.

Boğa

İkili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız mercek altında. Karşı tarafın duygusal derinliğini anlamaya çalışırken güç savaşlarına girmekten kaçınmalı, güven odaklı adımlar atmalısınız.

İkizler

Günlük rutinleriniz, çalışma ortamınız ve sağlığınız ön planda. İşlerinizi derinlemesine inceleyip eksikleri tamamlayabilir, bedeninizin ve zihninizin detoks ihtiyacına kulak verebilirsiniz.

Yengeç

Aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz ve hobilerinizde tutkulu bir enerji hakim. Sevdiklerinize karşı korumacı ve derin duygular besleyebilir, sezgilerinizle harika işler çıkarabilirsiniz.

Aslan

Ev, aile ve köklerinize dair konular gündemi kaplıyor. Aile içi gizli kalmış durumlar netleşebilir; evinizde huzur ve mahremiyet arayışında olabilirsiniz.

Başak

Zihinsel olarak oldukça keskin ve araştırmacısınız. Yakın çevre, kardeşler ve iletişim trafiğinde yüzeysel konuşmalar yerine derin ve çözüm odaklı diyaloğu tercih edeceksiniz.

Terazi

Kendi öz değeriniz ve maddi kaynaklarınız ön planda. Harcamalarınızda kontrolü elde tutmak isteyebilir, gelirlerinizi artırmak adına stratejik ve akılcı kararlar alabilirsiniz.

Akrep

Ay sizin burcunuzda ilerlerken parlıyorsunuz. İçsel gücünüz, sezgileriniz ve cazibeniz tavan yapıyor; kişisel hedefleriniz için cesur kararlar alabilirsiniz.

Yay

Ruhsal bir içe dönüş ve dinlenme günü. Bilinçaltınızın aktif olduğu bu süreçte yalnız kalıp enerjinizi toplamak, meditasyon yapmak ve sezgilerinizi dinlemek size çok iyi gelecek.

Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve Gelecek planlarınız gündemde. Dostlarınızla derin bağlar kurabilir, ortak hedefler doğrultusunda stratejik adımlar atabilirsiniz.

Kova

Kariyer, toplum önündeki statünüz ve hedefleriniz ön plana çıkıyor. İş hayatınızda sezgilerinizle hareket ederek krizleri yönetebilir, güçlü bir duruş sergileyebilirsiniz.

Balık

Hayat felsefeniz, akademik konular, yurt dışı bağlantıları ve hukuki süreçler gündeminizde. Olayların arkasındaki derin anlamları kavrayabileceğiniz, vizyonunuzu genişletecek bir gün.