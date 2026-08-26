Son günlerde hızla yayılan ve kullanıcılar arasında merak uyandıran bir uygulama öne çıkıyor. Bir adet ay çekirdeğinin alüminyum folyoya sarılmasıyla gerçekleştirilen bu yöntem, sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu uygulamanın popülerleşmesinin arkasında iki temel gerekçe gösteriliyor:

ÇİMLENME SÜRESİNİ HIZLANDIRIYOR

Şehir tarımı ve küçük alanlarda bitki yetiştirme teknikleri kapsamında değerlendirilen yöntemde; ay çekirdeği önce nemli bir peçeteye sarılıyor, ardından dış kısmı alüminyum folyo ile kaplanıyor.

Uygulamanın teknik amacı şu şekilde sıralandı: İdeal nem seviyesinin korunması sağlanıyor. Gün ışığı tamamen kesilerek sabit bir sıcaklık ortamı oluşturuluyor. Toprak altı koşulları simüle edilerek tohumun saksı veya bahçeye ekilmeden önceki çimlenme süresi hızlandırılıyor.

RİTÜEL İNANCINA DA DİKKAT ÇEKİLDİ

Aynı zaman da birçok kişi, folyoya sarılı tohumu cüzdan veya çantalarında taşıyor. Ezoterik yaklaşımlarda ayçiçeğinin tarihsel olarak yaşam enerjisi ve iyimserliği temsil ettiği ifade edilirken; alüminyum folyonun ise niyet edilen sembolik anlamı koruma ve malzemeyi fiziki yıpranmadan uzak tutma işlevi gördüğüne inanılıyor.

Her iki farklı kullanım biçimiyle de paylaşılan içerikler, sosyal medyada yüksek izlenme sayılarına ulaşmaya devam ediyor.