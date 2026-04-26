Çinli bilim insanları, Ay’dan toplanan numunelere ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı. Toplanan numunelerde iki yeni mineral keşfedildi. Çin basınında yer alan haberlere göre, Çinli bilim insanlarının Ay'dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin varlığını keşfettiğini duyurdu. Minerallerin keşfi, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da düzenlenen 11’inci Çin Uzay Günü açılış töreninde duyuruldu. ‘Chang'e-5’ keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine ‘magnesiochangesite-(Y)’ ve ‘changesite-(Ce)’ adları verildi. Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.

