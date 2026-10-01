Ay’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte gökyüzündeki durağan ve ağır hava yerini hareketliliğe, merak duygusuna ve yoğun bir iletişim trafiğine bırakıyor. Fikir alışverişleri, hızlı kararlar, sosyalleşme ve yeni şeyler öğrenme arzusu gün boyunca ön planda olacak.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Zihniniz oldukça aktif ve hızlı çalışıyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla iletişiminiz artabilir; kısa seyahatler, önemli görüşmeler veya fikir alışverişleri gündeminize gelebilir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Odağınız maddi konulara ve finansal kaynaklarınıza kayıyor. Yeni kazanç kapıları aralamak, paranızı yönetmek veya ticari anlaşmalar üzerine düşünmek için hareketli bir gün olabilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Ay burcunuza geçerek enerjinizi ve çekiciliğinizi yükseltiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacak, dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Yeni başlangıçlar ve kişisel kararlar için harika bir gün.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Biraz kendi kabuğunuza çekilmek ve zihinsel olarak dinlenmek isteyebilirsiniz. Arka planda kalan konuları tamamlamak, meditasyon yapmak veya iç dünyanızdaki fikirleri düzenlemek iyi gelecektir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınızla iletişimin zirve yaptığı bir gün. Davetler, organizasyonlar ve ekip çalışmaları hareketlenebilir; geleceğe dair projelerinizi dostlarınızla paylaşabilirsiniz.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz ön planda. Üstlerinizle yapacağınız görüşmeler, sunumlar veya iş odaklı diyaloglar hız kazanabilir. Profesyonel alanda esnek ve pratik çözümler sunacaksınız.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Ufkunuzu genişletmek istediğiniz bir gün. Yurt dışı bağlantılı işler, seyahat planları, akademik süreçler veya hukuki konularla ilgili önemli haberler alabilir, yeni şeyler öğrenmeye odaklanabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Ortaklı paralar, krediler, eşin veya ortağın finansal durumu gündeminizde. Detay gerektiren finansal işleri çözmek ve derinlikli araştırmalar yapmak için zihinsel odaklanmanız oldukça yüksek.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, ikili ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı hareketlendiriyor. Partnerinizle veya iş ortaklarınızla yoğun diyaloglar kurabilir, iletişime dayalı ortak kararlar alabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Günlük işleriniz, çalışma ortamınız ve yapılacaklar listeniz hareketleniyor. Birden fazla işle aynı anda ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz; pratik çözümlerle işlerinizi kolayca organize edeceksiniz.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınız canlanıyor. Keyifli sohbetler yapabilir, flörtöz etkiler hissedebilir veya zihinsel olarak sizi besleyen sanatsal ve eğlenceli aktivitelere yönelebilirsiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Odağınız eviniz, aileniz ve yuvanız. Aile içi iletişim trafiği artabilir, evinizle ilgili konuları konuşabilir veya yaşam alanınızda pratik değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.