Ay yüzeyindeki elverişli koşulları enerji üretim merkezine dönüştürmeyi amaçlayan proje, Ay'ın atmosferinin olmaması ve hava olaylarından etkilenmemesi avantajını kullanacak. Kurulacak devasa sistemin, Ay toprağından elde edilecek malzemelerle inşa edilmesi ve üretilen elektriğin mikrodalga veya lazerler aracılığıyla Dünya'daki alıcı istasyonlara iletilmesi planlanıyor.

400 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE ŞERİT İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında Ay'ın ekvator hattı boyunca yaklaşık 11 bin kilometre uzunluğunda ve 400 kilometre genişliğinde bir güneş paneli şeridi inşa edilmesi öngörülüyor. Sistemin halka şeklinde tasarlanmasının temel nedeni, Ay'ın 14 gün süren gece ve gündüz döngüsünde kesintisiz üretimi sağlamak olarak açıklandı. Halka tasarımı sayesinde, Ay'ın bir yüzü karanlığa gömülse dahi diğer bölgeler güneş ışığına maruz kalarak enerji üretimine devam edecek.

İNŞAATIN 2035 YILINDA BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Projenin destekçileri, teknolojik altyapının tamamlanmasıyla inşaatın 2035 yılı gibi yakın bir tarihte başlayabileceğini öngörüyor. Sistemin kurulumunda insan gücü yerine, aşırı sıcaklıklara ve aşındırıcı ay tozuna dayanıklı gelişmiş robot filolarının kullanılması planlanıyor. Ancak projenin hayata geçirilmesindeki en büyük engelin, henüz netleşmeyen devasa maliyetler ve lojistik ölçeklendirme sorunları olduğu belirtiliyor.