Başak Burcu: Emeklerinin karşılığını alıyor
Başak burçları, Kasım ayının son günlerinde finansal açıdan önemli bir dönüm noktasına giriyor. Gecikmiş maaş ödemeleri, beklenen zamlar ya da eski alacakların tahsil edilmesi gibi gelişmeler Başakların yüzünü güldürecek.
30 Kasım'dan itibaren uzun süredir beklenen kritik bir haber, para transferi veya yeni bir iş teklifi gündeme gelebilir. Astrologlar, Başak burçlarına Aralık ayı başındaki iş ve maaş görüşmelerinde kararlı bir duruş sergilemelerini ve hak ettiklerinden daha azına razı olmamalarını tavsiye ediyor. Uzun süren belirsizlik dönemini geride bırakan Başaklar, Aralık ayında derin bir nefes alarak yeni yıla maddi kaygılardan uzak bir başlangıç yapabilir.
Kova Burcu: Askıdaki projeler kazanca dönüşüyor
2026 Kasım ayının sonu, Kova burçlarının da bütçesinde gözle görülür bir iyileşme vadediyor. Ödenmemiş taksitlerin tamamlanması, yan gelirler veya sürpriz iş teklifleri Kovaları finansal açıdan memnun edecek.
Kimi Kova burçları yeni iş birliği fırsatlarıyla gelirini artırırken, kimileri de uzun süredir askıda bekleyen projelerden hak ettikleri ödemeleri alacak. Hesaba geçecek tutarlar çok yüksek meblağlar olmasa bile, bu düzenli para girişleri Kova burçlarının maddi yükünü önemli ölçüde hafifletecek.