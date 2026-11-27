Kasım ayının son günleri, astroloji dünyasından gelen tahminlere göre 2 burç için uzun süredir beklenen finansal rahatlamayı beraberinde getiriyor. Gökyüzünde 30 Kasım Pazartesi günü kesinleşecek olan Güneş ve Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı ile Ay ve Jüpiter kavuşumu, finansal konularda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Astrologlar, bu özel gökyüzü hareketiyle birlikte 30 Kasım itibarıyla iki burcun gelirlerinde artış yaşanacağını ve yeni kazanç kapılarının aralanacağını öngörüyor.

Başak Burcu: Emeklerinin karşılığını alıyor

Başak burçları, Kasım ayının son günlerinde finansal açıdan önemli bir dönüm noktasına giriyor. Gecikmiş maaş ödemeleri, beklenen zamlar ya da eski alacakların tahsil edilmesi gibi gelişmeler Başakların yüzünü güldürecek.

30 Kasım'dan itibaren uzun süredir beklenen kritik bir haber, para transferi veya yeni bir iş teklifi gündeme gelebilir. Astrologlar, Başak burçlarına Aralık ayı başındaki iş ve maaş görüşmelerinde kararlı bir duruş sergilemelerini ve hak ettiklerinden daha azına razı olmamalarını tavsiye ediyor. Uzun süren belirsizlik dönemini geride bırakan Başaklar, Aralık ayında derin bir nefes alarak yeni yıla maddi kaygılardan uzak bir başlangıç yapabilir.

Kova Burcu: Askıdaki projeler kazanca dönüşüyor

2026 Kasım ayının sonu, Kova burçlarının da bütçesinde gözle görülür bir iyileşme vadediyor. Ödenmemiş taksitlerin tamamlanması, yan gelirler veya sürpriz iş teklifleri Kovaları finansal açıdan memnun edecek.

Kimi Kova burçları yeni iş birliği fırsatlarıyla gelirini artırırken, kimileri de uzun süredir askıda bekleyen projelerden hak ettikleri ödemeleri alacak. Hesaba geçecek tutarlar çok yüksek meblağlar olmasa bile, bu düzenli para girişleri Kova burçlarının maddi yükünü önemli ölçüde hafifletecek.