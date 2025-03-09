Emlak Konut GYO’ya ait bölüm için çıkılan ihaleye inşaat şirketleri hücum etti. 20 inşaat firmasının girdiği ilk oturumun ardından ihalenin ikinci oturumu 13 Mart’ta yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilk plan değişikliğini 2022 yılında yaptı. Dönemin İzmir ve Çeşme Belediyesi yönetimlerinin açtığı dava sonucunda plan değişikliği iptal edildi.
BETON PLANI
Fakat bakanlık rant planından vazgeçmedi. Geçen sene, koydaki birinci derece sit, bölge parkı, rekreasyon alanı statüsü değiştirildi. 405 bin metrekarelik alan konut ve ticari yapılaşmaya açıldı. Planda yeşil alan ise yüzde 22 oranında bırakıldı.
Sivil toplum kuruluşları koyu betona boğacak plan için iki ay önce iptal davası açtı. İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde görülen yargı süreci tamamlanmadı.