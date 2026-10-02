Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama yasama yılı dün başladı. Meclis’in ilk gündemlerinden biri Terörsüz Türkiye hedefinde Meclis’te kurulacak İzleme Komisyonu oldu. Genel Kurul’da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşüldü. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13’üncü Yargı Paketi’ydi.

Özel “Tehdit ve transferle İBB’ye yürümeye çalışan birini dinlemeye vaktim yok” dedi.

LOCADAN TAKİP ETTİ

Genel Kurul’da Meclis Başkanı Numan Kurtuluş, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salona giriş yaptı. Bu sırada milletvekilleri ayağa kalkarken, bazı partiler ayağa kalkmadı. Bu partilerden biri Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti oldu.

YENİ Parti günler öncesinde Genel Kurul’a katılacaklarını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılamasında ayağa kalkmayacaklarını açıklamıştı. Ayağa kalkmayanlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Milletvekili olmaması gerekçesiyle açılışı locadan takip eden Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın karşılamasında sandalyede oturmaya devam etti.

Numan Kurtulmuş milletvekillerini İstiklal Marşı’nı okumak üzere ayağa kalkmaya davet etti. İstiklal Marşı’nın ardından Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti salonu terk etti. AKP grubu, YENİ Parti’nin protestosunun ardından Erdoğan’ı ayakta alkışladı. YENİ Partililer, Meclis’teki yeni yasama yılı açılış resepsiyonuna da katılmayacak.

DEM’liler Bahçeli’yle tokalaştı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bulunduğu bölüme giderek Bahçeli ile tek tek tokalaştı. Partililer ardından yerlerine geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Bahçeli ile selamlaştığı görüldü. Yeni yasama yılının ilk gününde, siyasi parti temsilcilerinin Genel Kurul salonundaki temasları kameralara yansıdı.