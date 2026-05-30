Özgür Özel'in CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki Güvenpark'ta düzenlediği bayramlaşma programı, renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan partililer arasında en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Alanya Belediye Başkanı'nın maketi oldu.

Ayağındaki kırık nedeniyle Ankara'daki programa katılamayan Osman Tarık Özçelik, etkinlik alanında hazırlanan gerçek boyutlu maketiyle yer aldı. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir tarafından Ankara'ya getirilen maket, partililerin ve vatandaşların ilgisini çekti.

Bayramlaşma programı öncesinde alana yerleştirilen maketle hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bülent Kandemir, Belediye Başkanı Özçelik'in programa katılmayı çok istediğini belirterek, "Başkan buraya ayağı kırık olduğu için gelemedi ama kendisi çok istedi. 'Benim orada desteğimi gösterin' dedi. Biz de bu şekilde hallettik" ifadelerini kullandı.