Yen aldığımız ayakkabılar bazen dar gelebiliyor. Bunun ise çözümü aslında basit. Birkaç pratik yöntemle ayakkabılarını kullanışlı hale getirebilirsiniz.

Dar gelen ayakkabıyı genişletmede en çok kullanılan yöntem saç kurutma makinesi tekniğidir. Yapmanız gereken, kalın bir çorap giyerek ayakkabıyı ayağınıza geçmek ve saç kurutma makinesiyle sıkı olan bölgelere yaklaşık 20-30 saniye boyunca ısı uygulamak. Isının etkisiyle genişleyen ayakkabı, soğuyana kadar ayağınızda kalmalı. İşlemi birkaç kez tekrarlayarak ayakkabının rahat bir forma kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

PRATİK YOLLARLA AYAKKABILARI GENİŞLETME

Ayakkabıları genişletmenin ilginç ama etkili bir diğer yolu ise dondurma yöntemi. Bunun için su dolu bir poşeti ayakkabının içine yerleştirerek bir gece boyunca dondurucuda bekletmek gerekiyor. Su donduğunda genişleyerek ayakkabının iç kısmını açıyor. Sabah poşeti çıkardıktan sonra ayakkabıyı birkaç dakika oda sıcaklığında bekletip giymek yeterli olacaktır.

EN GELENEKSEL YÖNTEM: GAZETE

Daha geleneksel bir yöntem olan gazete tekniği de işe yarayabilir. Hafif nemlendirilmiş gazete kağıtlarını ayakkabının içine sıkıca yerleştirerek kurumaya bırakın. Gazete kurudukça genişleyecek ve ayakkabının iç yapısını esnetecektir. Ancak bu yöntem deri ve süet ayakkabılar için önerilmez.

Bir miktar beyaz sirke veya izopropil alkol ile ayakkabının sıkı olan bölgelerini nemlendirmek de dar ayakkabıların genişlemesine yardımcı olabilir. Bu işlemi uyguladıktan sonra ayakkabıyı birkaç saat giyerek ayağınıza göre şekil almasını sağlayabilirsiniz.