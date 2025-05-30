Muğla’nın Bodrum ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Evli ve bir çocuk babası 55 yaşındaki Sinan D., iddiaya göre ailesi ve yakın çevresine veda niteliğinde mesajlar gönderdikten sonra Adaboğazı mevkisine gitti. Burada ayağına ağırlık bağlayan adam, kendini denizin karanlık sularına bıraktı.

İhbar üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalış timleri, bölgede yaptıkları arama çalışmaları sırasında denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde Sinan D.’nin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz adamın ayağına bağlı ağırlık, olayın trajik boyutunu gözler önüne serdi.

Sinan D.’nin cenazesi, ekipler tarafından çıkarılarak Bodrum Limanı’na getirildi. Yaşanan bu acı olay, ilçe sakinlerini derin üzüntüye boğarken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.