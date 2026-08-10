Türkiye'nin birçok ilinde de sessizce çıkarılmayı bekleyen o gizemli kaya parçasını şans eseri bulan bir vatandaş, ayağına takılan taşı kırınca hayatının şokunu yaşadı. Dışarıdan bakıldığında tamamen çamurlu, pürüzlü ve kiremit rengi bir taş gibi görünen parça ortadan ikiye yarıldığında, içinden göz kamaştırıcı mor, pembe ve beyaz kristaller fışkırdı. Rastlantı eseri bulunan bu taşın, koleksiyonerlerin peşinde koştuğu ve piyasada devasa fiyatlara alıcı bulan jeod (geode) taşı olduğu ortaya çıktı. Peki, Türkiye'de bu değerli taşlar hangi illerde bulunuyor? İşte detaylar...

ÇAMURLU TAŞIN İÇİNDEN HAZİNE ÇIKTI

Doğada herhangi bir ekonomik değeri yokmuş gibi duran ancak kırıldığında adeta bir mücevher kutusuna dönüşen bu yapılar, nehir yataklarında ve volkanik arazilerde sıklıkla gizleniyor. Taşın dışındaki sert ve pürüzlü kalkan, milyonlarca yıldır içindeki hassas mineral yapısını dış etkenlerden koruyarak günümüze kadar ulaştırıyor.

SERVET DEĞERİ TAŞIYOR

Volkanik patlamaların ardından boşluklara sızan mineralli suların milyonlarca yıl içinde kristalleşmesiyle oluşan bu doğa mucizeleri, pazar değerleriyle dudak uçuklatıyor. Altın değerindeki taşın renk doygunluğu, kristal berraklığı ve büyüklüğü arttıkça, mücevherat devleri ile lüks dekorasyon markaları bu taşları servet ödeyerek satın alıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Rastlantı eseri ayağına takılan taşı kırıp bir anda yüksek kazanç elde eden vatandaşların yaşadıkları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Çamurlu bir kayanın içinden çıkan göz alıcı kristal videoları izlenme rekorları kırarken, ortaya çıkan bu tablo en büyük servetlerin aslında yanı başımızda gizlenmiş olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

GEODE TAŞLARI TÜRKİYE’DE NEREDE BULUNUR?

Jeod (geode) taşları, Türkiye'de ağırlıklı olarak eski volkanik hareketlerin yaşandığı ve kalkerli/kireç taşı arazi yapısına sahip bölgelerde bulunur. Türkiye'de jeod taşlarının en sık rastlandığı ve çıkarıldığı başlıca yerler şunlardır:

Ankara (Çubuk ve Beypazarı): Türkiye'nin en zengin jeod ve akik (agut) yataklarına sahiptir. Özellikle Çubuk bölgesinde içi mor (ametis) ve şeffaf kuvars kristalleriyle dolu jeodlara sıkça rastlanır.

Eskişehir: Volkanik arazi yapısı sayesinde kalsedon ve kuvars bazlı jeod oluşumlarının en çok görüldüğü illerdendir.

Bursa (Orhaneli ve Harmancık): Jeolojik yapısı gereği içi kristal kaplı kayaçların ve ametist içeren jeodların çıkarıldığı önemli alanlardandır.

Yozgat ve Çankırı: İç Anadolu'nun volkanik tüf ve kalkerli alanlarında, nehir yataklarına sürüklenmiş jeod parçaları bulunur.

Balıkesir ve Dursunbey: Bölgedeki mineral bakımından zengin alt yapı, renkli kristal yapılara sahip jeodların oluşumuna imkan sağlar.

Erzurum ve Oltu Çevresi: Doğu Anadolu'daki volkanik geçmişe sahip dağlık alanlarda ve dere yataklarında jeod oluşumları mevcuttur.