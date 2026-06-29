Uzun süredir magazin dünyasından uzak, daha sakin bir yaşam sürdüren eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası yeniden gündeme geldi.

Maçka Parkı’nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Demirel’in sağ ayağının kırıldığı öğrenilmişti. Yaşanan olay sonrası hastanede tedavi altına alınan Demirel, sürecin ardından evine geçerek dinlenmeye çekildi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Evinde istirahat eden Sevda Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni bir video ile sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

“OLAĞANÜSTÜ BİR MUCİZE”

Hâlâ yürüteç desteğiyle hareket ettiğini belirten Demirel, attığı adımları görüntüleyerek yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:

"Hala yürüteç kullanıyorum. Ama iki ayağımı da birden yere basmam benim için olağanüstü bir mucize çünkü bunu yapamıyordum hiçbir şekilde. Ve artık birazcık doktorumun izniyle ayağıma ağırlık vermeye başladım."

Paylaştığı videoda yürümeye çalıştığı anlara ve ayağının son haline de yer veren Demirel, sağ ayağındaki renk değişimini de açıkladı. Ayağındaki morarma ve kan toplanmasının iyileşme sürecinin doğal bir parçası olduğunu belirterek, "Kan topladığı için doğal olarak morarma oluyor ama bu da geçecek" dedi.

"PARMAK ARASI TERLİK GİYMEYİN"

Yaşadığı kazanın ardından Demirel, özellikle günlük hayatta yapılan bir tercih konusunda takipçilerine uyarıda bulundu.

Demirel, parmak arası terlik kullanımına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde çünkü öbür ayağınız diğer ayağınıza bastığı zaman iflah olma şansınız yok. Yani o terlik her türlü döner. Çok korkunçtu. parmak arası terliği sadece plajlarda giyinin."