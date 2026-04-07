Hayal edin; ayağınızın altında 1.500 metrelik (5.000 feet) devasa bir boşluk ve tutunabildiğiniz tek şey kaya yüzeyine çakılmış incecik metal basamaklar... Çin'in dünyaca ünlü Zhangjiajie dağlarında 2024 sonunda tamamlanan "Sky Ladder" (Tianti), sadece bir manzara noktası değil, cesaretin sınırlarını zorlayan bir mühendislik harikası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

500 METRELİK TIRMANIŞ, 1.500 METRELİK BOŞLUK

Avusturya'daki meşhur "Cennete Giden Merdiven"den iki kat daha yüksek ve iki kat daha uzun olan bu yeni rota, bir Via Ferrata (demir yol) parkuru. Toplamda 168 metre uzunluğundaki merdiven, iki dağ zirvesini birbirine bağlıyor. Aşağıdan bakıldığında tırmanan dağcılar, asırlık devasa kayaların üzerindeki minik karıncalar gibi görünüyor.

DİLİN YERİNİ ADRENALİN ALIYOR

Bölgenin kırsal yapısı nedeniyle, güvenlik brifingleri genellikle çeviri uygulamaları ve el-kol hareketleriyle yapılıyor. Ancak tırmanışa başladığınız an, dilin yerini saf bir hayatta kalma içgüdüsü ve adrenalin alıyor. Yaklaşık 3 saat süren bu zorlu tırmanış boyunca, sallanan metal basamaklar ve altınızdaki uçsuz bucaksız vadi, beyninizin yüksekliği algılamasını imkansız hale getiriyor.

ÇIKIŞ KADAR İNİŞ DE CESARET İSTİYOR

Herkes yukarı tırmanışın ihtişamından bahsetse de, parkurun en zorlayıcı kısımlarından biri de dağ yüzeyinden aşağı sarkan o dar metal basamaklarla yapılan iniş. Üst vücut gücünüzü son damlasına kadar kullanmanızı gerektiren bu süreç, ayaklarınız yere bastığı an yerini inanılmaz bir tatmin duygusuna bırakıyor.

KOMŞUSU DÜNYANIN EN ZAHMETLİ MARKETİ

Bu rota sadece merdivenle sınırlı değil. Bölgede, dünyanın en elverişsiz noktasında bulunan ve dağcıların mola verdiği meşhur "uçurum marketi"ne giden ikinci bir parkur daha bulunuyor. Zhangjiajie, Avatar filmine ilham veren o mistik sisli dağların arasında, artık dünyanın en çılgın macera duraklarından biri olarak kabul ediliyor.