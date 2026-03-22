ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Palm Beach County Şerif Ofisi'nde (PBSO) 21 yıl boyunca görev yapan Brandi Tenlen, internetteki bir fetiş platformunda ("FeetFinder") ayak fotoğrafları ve videoları sattığı gerekçesiyle başlatılan kurum içi soruşturmanın ardından istifa etti.

Soruşturma, Tenlen’in bu içeriklerin bir kısmını görev başındayken, devriye aracında ve resmi polis üniformasıyla hazırladığını ortaya koydu.

265 BİN LİRA KAZANMIŞ

Müfettişlerin incelemesine göre Tenlen, platform üzerinden yaklaşık 6.000 dolar (265 bin Türk Lirası) gelir elde etti.

Kimliğini gizlemeye çalışsa da dövmeleri ve videolardaki üniforma detayları, meslektaşları ve müfettişler tarafından tanınmasına neden oldu.

Şerif Ofisi, Tenlen’in "kurumun itibarını zedelediği" ve "görev bilincine aykırı hareket ettiği" sonucuna vardı.

VOLEYBOLCULUK DA YAPMIŞTI

Polislik kariyerinden önce profesyonel bir plaj voleybolu oyuncusu olan Tenlen, disiplin süreci tamamlanmadan ve hakkında resmi bir ihraç kararı çıkmadan hemen önce emeklilik haklarını korumak amacıyla görevinden ayrıldı.

Şerif Ofisi yetkilileri, bu tür bir davranışın "kabul edilemez" olduğunu ve kamu güvenine ihanet teşkil ettiğini belirten sert bir açıklama yayımladı.