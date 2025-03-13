İngiltere'nin Stoke kentinde yaşayan 63 yaşındaki Christopher Bradbury, evinde düştükten sonra sağ ayağında küçük bir kesik oluştu. Ancak bu basit görünen yara hızla ilerleyen nadir bir enfeksiyona yol açarak günler içinde hayatına mal oldu.

Bradbury, 28 Aralık 2023'te ayağını yaraladıktan kısa süre sonra ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, sağ ayağındaki küçük parmakta bir lezyon ve bacağında şişlik tespit etti. Sepsis şüphesiyle acil bir MR çekilmesi istendi ancak test yapılmadı.

İki gün sonra 4 Ocak 2024'te yapılan doktor muayenesinde İnvaziv Yumuşak Doku Enfeksiyonu teşhisi konuldu. Ancak bu noktada Bradbury'nin durumu ağırlaşmıştı ve MR çekilemeyecek kadar kötü durumdaydı. Sağ bacağı diz altından kesilerek enfeksiyonun yayılması önlenmeye çalışıldı. Ancak ne yazık ki ameliyat sonrası toparlanamayan Bradbury, hayatını kaybetti.