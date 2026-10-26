Şirketin kurumsal kimliğine uygun hale getirmek amacıyla baştan aşağı yenilediği ve kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçirdiği Manhattan Beach'teki ikonik mülk, tadilatın üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken sürpriz bir şekilde satış listesine konuldu.

Pasifik Okyanusu kıyısına ve ünlü Manhattan Beach İskelesi'ne yürüme mesafesinde bulunan üç katlı lüks merkez, gayrimenkul devi CBRE aracılığıyla teklif usulüyle yeni sahibini arıyor.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Yaklaşık 28 bin metrekarelik devasa bir kullanım alanına, üç katlı yer altı otoparkına ve cadde üzeri perakende alanlarına sahip olan mülkün piyasa değerinin 100 milyon dolara yakın olduğu belirtiliyor.

Şirketin burayı güçlendirip modern bir şirket karargahına dönüştürmesine rağmen alıcıya tamamen boş ve tahliye edilmiş olarak teslim edileceğinin açıklanması iş dünyasında şaşkınlık yarattı.

Skechers yönetimi bu ani satış kararının arkasındaki gerekçeyi henüz açıklamazken, yüzlerce çalışanın nereye kaydırılacağı ve binanın zeminindeki mağazanın akıbeti şimdilik belirsizliğini koruyor.