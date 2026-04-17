Sürdürülebilir ayakkabı sektörünün öncü markalarından Allbirds, iflasın eşiğinden yapay zeka sektörüne geçiş yaparak ticaret tarihinin en radikal dönüşümlerinden birine imza attı.

Satışları üç yıl içinde yarı yarıya düşen ve geçtiğimiz Şubat ayında fiziksel mağazalarını kapatmak zorunda kalan ABD merkezli şirket, faaliyet alanını tamamen değiştirerek yüksek performanslı yapay zeka işlem donanımlarına odaklanacağını duyurdu.

Bu stratejik rota değişikliğinin ardından şirketin hisseleri tek bir günde yüzde 582 oranında rekor bir artış kaydederken, piyasa değeri de 127 milyon dolar yükseldi.

DEVRİM YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

2015 yılında merinos yünü gibi doğal malzemelerle ayakkabı sektöründe devrim yaratma hedefiyle yola çıkan ve bir dönem 4 milyar dolarlık değere ulaşan Allbirds, değişen tüketici trendleri ve artan rekabet karşısında zorlu bir dönemden geçiyordu.

2022'de 298 milyon dolar olan satış hacminin 2025 yılına gelindiğinde 152 milyon dolara gerilemesi, yönetimi radikal bir karara itti. Şirket, ayakkabı üretimine veda ederek "NewBird AI" markasıyla yapay zeka hesaplama altyapısı sağlayıcısı olacağını açıkladı.

Bu yeni vizyon kapsamında, özellikle büyük sağlayıcıların karşılamakta zorlandığı yüksek performanslı ve düşük gecikmeli donanım talebine yanıt verilmesi hedefleniyor.

AYAKKABI ÜRETİMİNE DAİR FİKRİYET HAKLARINI DEVRETTİ

Bu dönüşüm süreciyle eş zamanlı olarak 2026'nın ikinci çeyreği için 50 milyon dolarlık bir fonlama anlaşması imzalayan şirket, kurumsal kimliğini de teknoloji odaklı yeni yapısına göre güncelliyor.

Geçtiğimiz ay ayakkabı üretimine dair fikri mülkiyet haklarını ve varlıklarını 39 milyon dolar karşılığında American Exchange Group'a devreden eski ayakkabı devi, artık spot piyasalar ile büyük ölçekli teknoloji sağlayıcıları arasındaki boşluğu dolduracak stratejik bir teknoloji oyuncusu olarak Wall Street’teki yeni yerini almayı planlıyor.