Türkiye'nin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle rekabette zorlandığı başta Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya gibi pazarların düşük faiz ve Çin Yuanı ile ödeme avantajları sayesinde Çinli markaların hakimiyetine girdiği kaydedildi.

ÇİN MERKEZ BANKASI DEVREDE

Uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'de sanayicinin son 3 yılda çok yorulduğunu ve daralan siparişlerle üretimde artık butikleşme yoluna gidildiğini aktaran Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, 380 milyon çiftten 180 milyon çifte düşen ihracatta Türkiye'nin pahalılaşması yanında, Çin'in bu agresif politikasının da etkili olduğunu kaydetti.

"Karşımızda devlet gibi devlet var. ‘Sen yeter ki gel Çin'den mal al ben sana yüzde 1 faizle kredi veriyorum’ diyor. Üstelik 1 yıl ödemesiz" diyor.

Şimdi bizim bir taraftan maliyetlerimiz çok yükselirken diğer taraftan rakip ülkelerde Çin'in böyle bir hamlesiyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullanan İçten, bu durumun hemen hemen her pazarda karşılarına çıktığını aktardı. İçten, Çin'in Yuan üzerinden satış yaparken, kredinin ise Çin Merkez Bankası tarafından kullandırıldığını aktardı.

Fabrikalar kapanıyor

Türkiye'nin üretimde pahalılaşması nedeni ile Inditex ve Tamaris gibi grupların alımları durduğunu Deichmann'ın ise daha az alım yaptığını anlatan Berke İçten, taleplerin artık 50-100 çift gibi daha az ve katma değerli ürünlere geldiğini aktardı. Sektörde kapanan firma sayısının arttığını ve fabrikaların atıl kalan makinalarının kilogram fiyatı üzerinden değerlendirildiğini anlatan İçten, önlem alınmazsa küçülmenin süreceğini aktardı.