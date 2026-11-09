Tekstil sektörünün ardından ayakkabı sektörü de ağır bir krizle karşı karşıya. Son 3,5 yılda sektörde istihdam yüzde 40, ihracat ise yüzde 50 geriledi. Fabrikaların kapanmasıyla 150 bin kişi işini kaybetti.

Ayakkabı tamircilerine gün doğdu...

Ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların ayakkabı satın alma sıklığı azalırken, ayakkabı tamircilerine olan talep arttı.

Sektördeki firmalar ise tekstilde olduğu gibi üretim tesislerini iş gücü ve enerji maliyetlerinin daha düşük, vergi avantajlarının bulunduğu Mısır ve Fas’a taşıyor.

Ayakkabı firmaları da tekstilde olduğu gibi fabrikalarını işgücü ve enerji maliyetleri düşük olan, vergi avantajları da bulunan Mısır ve Fas’a taşıyor.

MALİYETLER ARTTI

Sektörün 2022 yılında 377 milyon çift olan ayakkabı ihracatı 2025’te 187 milyon çifte geriledi.

İhracat geliri 1.3 milyar dolardan 1 milyar dolara düştü.

2022’de 25 milyon çift olan ayakkabı ithalatı ise geçen yıl 76 milyon çifte yükseldi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, yerli üreticilerin maliyet ve denetim sorunu ile de karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sektörde düşük kıymet beyanı ve kayıt dışı ticaret yoluyla haksız rekabet de oluşuyor.

Ayakkabı üretiminde kullanılan deri, taban, kauçuk, kimyasal maddeler ve diğer yan sanayi ürünlerinin maliyetleri de giderek artıyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANSIN

Ayakkabı sektörünün rekabet gücünü korumak için sektörel eylem planı hazırlanması gerektiği belirtildi.