Karbonatın bu amaçla kullanılmasının nedeni kokuyu yalnızca başka bir kokuyla örtmemesi. Ayakkabının içinde ter nedeniyle oluşan nemi azaltmaya yardımcı olurken, kötü kokuya neden olan bazı asidik bileşiklerle de etkileşime giriyor. Bu nedenle özellikle spor ayakkabısı ve günlük kullanılan kumaş ayakkabılarda pratik bir yöntem olarak kullanılabiliyor.

GECE BOYUNCA BEKLETMEK YETERLİ

Uygulama için ayakkabının içine yaklaşık 1 yemek kaşığı karbonat serpilerek mümkün olduğunca tabana yayılması gerekiyor. Ayakkabı bu şekilde gece boyunca bekletiliyor ve sabah giyilmeden önce ters çevrilerek içerisindeki karbonat tamamen boşaltılıyor.

Koku çok yoğunsa miktar 1-2 yemek kaşığına kadar çıkarılabiliyor. Karbonatın birkaç saat yerine gece boyunca ayakkabının içinde kalması, nemi ve kokuyu emmesi için daha fazla zaman sağlıyor. İşlem bittikten sonra içeride kalan tozların da iyice temizlenmesi öneriliyor.

HER AYAKKABIDA AYNI ŞEKİLDE KULLANILMAMALI

Yöntem özellikle kumaş ve spor ayakkabılarında daha rahat uygulanabiliyor ancak deri ve süet ayakkabılarda dikkatli olmak gerekiyor. Karbonatın doğrudan ve sık kullanılması bu tür hassas malzemelerin doğal yağlarını etkileyerek yüzeyde kuruma veya görünüm değişikliğine neden olabiliyor.

Kötü kokunun yeniden oluşmasını önlemek için ayakkabıların giyildikten sonra havalandırılması ve tamamen kurumadan tekrar kullanılmaması da önemli. Özellikle terleyen ayakkabıları kapalı dolaba hemen kaldırmak içerideki nemin daha uzun süre kalmasına ve kokunun yeniden oluşmasına neden olabiliyor.