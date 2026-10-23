Mevsimsel faktörlerin ötesinde kronikleşen ayak üşümesi, dolaşım, hormonal denge ve sinir sistemi işlevlerindeki yapısal bozulmaların doğrudan vücuda yansıması olarak öne çıkıyor. Uluslararası sağlık kurumlarının yayımladığı klinik veriler, ısınmayan ayakların altta yatan kronik rahatsızlıkların ilk belirteçleri arasında yer aldığını gösteriyor.

SÜREKLİ AYAK ÜŞÜMESİ HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Tiroid bezinin yetersiz hormon üretmesiyle ortaya çıkan hipotiroidizm, metabolizma hızını yavaşlatıp bazal vücut sıcaklığını düşürerek özellikle el ve ayaklarda sürekli soğukluk hissi yaratıyor. Diyabet hastalarında sık görülen periferik nöropati ise bacak ve ayaklardaki sinir uçlarında hasara yol açıyor. Bu hasar, sıcaklık algısının bozulmasına, dokularda kronik soğukluk hissine ve ilerleyen aşamalarda his kaybına zemin hazırlıyor.

DOLAŞIM BOZUKLUĞU VE KANSIZLIK ISINMAYI NASIL ENGELLİYOR?

Periferik arter hastalığı gibi dolaşım problemlerinde daralan atardamarlar, kanın en uç noktalara yeterli hacimde ulaşmasını engelliyor ve dokuların hızla ısı kaybetmesine neden oluyor. Demir eksikliğine bağlı anemide ise kırmızı kan hücrelerinin azalması dokulara taşınan oksijen miktarını kritik oranda düşürüyor. Vücut mevcut oksijeni hayati organlara yönlendirdiğinde ekstremiteler soğuyor ve ayaklarda geçmeyen bir üşüme tablosu yerleşiyor.

KRONİK SOĞUKLUK HİSSİNE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Kan akışını hızlandırmak için düzenli tempolu yürüyüşler ve dolaşımı destekleyen egzersizlerin günlük rutine eklenmesi gerekiyor. Damarları sıkmayan rahat ayakkabılar ile termal çoraplar lokal ısı kaybını sınırlıyor. Demir eksikliğine karşı kırmızı et, baklagiller ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi önerilirken, ayak masajı yüzeysel dolaşımı canlandırıyor. Şikayetin süreklilik kazandığı vakalarda ise vakit kaybetmeden uzman hekim kontrolünde kan tahlilleri ve damar taramalarının yapılması gerekiyor.