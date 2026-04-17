Dünyanın en zehirli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve 2013 yılında resmi olarak haritadan silinen Picher kasabası, yılda sadece birkaç saatliğine hayalet kasaba sessizliğinden kurtularak ışıklar ve insan sesleriyle yankılanıyor.

ZEHİRLİ MADEN ATIKLARI KASABADA DAĞLAR OLUŞTURDU

Picher, 20. yüzyılın başında zengin kurşun ve çinko yataklarının bulunmasıyla adeta bir gecede inşa edildi. 1920’li yıllarda nüfusu 10.000’e ulaşan kasaba, bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldi. Ancak maden üretimiyle birlikte "chat" adı verilen zehirli maden atıkları kasabanın her yerinde devasa dağlar oluşturdu.

O dönemde tehlikenin farkında olmayan kasaba sakinleri, bu atıkları yolları onarmak için kullandı; çocuklar ise bu kimyasal yığınların üzerinde oyunlar oynadı. Bu durum, Picherlı çocukların çevre bölgelerde "Chat Rats" (Atık Fareleri) takma adıyla anılmasına neden oldu.

YÜKSEK KURŞUN ZEHİRLENMESİ TALEP EDİLDİ

1967 yılında maden faaliyetlerinin tamamen durması, kasaba için sonun başlangıcı oldu. Madenlerdeki su pompalarının kapatılmasıyla birlikte şaftlar suyla doldu. Yeraltı suları kurşun, çinko, demir ve kadmiyum gibi ağır metallerle kirlenerek çevredeki derelere karıştı.

1990'larda yapılan sağlık taramaları, kasabadaki çocukların yüzde 35'inde yüksek oranda kurşun zehirlenmesi tespit etti. 2004 yılında toprağın da yüksek derecede zehirli olduğunun kanıtlanması üzerine, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Oklahoma eyaleti kasaba için zorunlu tahliye kararı alarak evleri satın almaya başladı.

ÇÖKME TEHLİKESİYLE BAŞ BAŞA KALDI

Kasabanın tek sorunu zehirli atıklar değildi. Yer altında bırakılan 1.400 devasa maden boşluğu, zamanla desteklerin zayıflamasıyla tüm şehri çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. 2008 yılında meydana gelen ve altı kişinin ölümüne yol açan şiddetli hortum felaketi, kasabada kalmaya direnen son sakinlerin de ayrılmasına neden oldu. Belediye yönetimi 2013 yılında resmen feshedildi.