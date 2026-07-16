Kuzey Galler’in Llandudno kentindeki tarihi Happy Valley Parkı'nın altında bulunan ve 19. yüzyıldan kalan Fach Sarnıcı’nın, yıl boyunca hizmet verecek kalıcı bir kültürel cazibe merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. "Llandudno Vaults" adıyla yürütülen proje kapsamında, tarihi yapının dijital teknolojiler ve Galler mitolojisini konu alan multimedya gösterimleriyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

'BATIK SARAY' TURİZME AÇILIYOR

Sıra dışı mimari boyutları, sütunları ve peş peşe sıralanan 248 kırmızı tuğlalı kemeri nedeniyle halk arasında "Batık Saray" veya "Yer Altı Katedrali" olarak da adlandırılan sarnıç, yaklaşık 1.350 metrekarelik (bir dönümün üçte biri) bir alanı kaplıyor.

Sarnıcın teknik özellikleri ve kapasitesi şu şekilde: Tavan Yüksekliği yaklaşık 6 metre. Maksimum su derinliği, yaklaşık 3,6 metre. Depolama kapasitesi ise yaklaşık 4,5 milyon litre.

Llandudno’nun kentsel büyüme sürecindeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Fach Sarnıcı, 20. yüzyılın ortalarında kapasitesinin yetersiz kalması üzerine devre dışı bırakıldı. O tarihten bu yana yalnızca teknik bakım ekiplerinin rögar benzeri dar bir geçitten girebildiği yapı, halkın erişimine tamamen kapalı tutuluyordu.

TARİHİ OLARAK KALACAK

Geliştirme aşamasında olan yeni proje, sarnıcın su depolama işlevini geri kazandırmayı amaçlamıyor. Bunun yerine, tarihi doku korunarak alanın içerisine ışıklandırma, ses, projeksiyon, hologram ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi interaktif sistemlerin kurulması planlanıyor. Projenin ilk aşamasında, ziyaretçilere Galler efsaneleri ve geleneklerinin dijital teknolojiler eşliğinde sunulması öngörülüyor.

Girişimin toplam bütçesi, açılış tarihi, bilet fiyatları ve günlük ziyaretçi kapasitesi gibi detaylar henüz açıklanmadı. Gerekli ruhsatların alınması ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasına kadar sarnıç halka kapalı kalmaya devam edecek.