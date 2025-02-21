Uzmanlar, sık sık karıncalanan ayaklar için uyarılarda bulunuyor. Bu soruna neden olan önemli nokta var; Dolaşım bozukluğu

Bazen ayaklarımıza fazla yüklenir ve bu da karıncalanmaya neden olur. Bacaklar ve ayaklarda oluşan bu karıncalanma hissi, uyuşuklukla devam eder. Bazen kısa bir egzersizle bu his yatıştırılırken bazense uzun sürebiliyor. Fakat, eğer uzun süre ve sık sık karıncalanma hissi yaşıyorsanız bu ciddi bir hastalık olabiliyor.

AYAKLARIN UYUŞMASININ NEDENİ VAR!

Vücudun belirli yerlerinde yaşanan uyuşukluğun nedenleri arasında parestezi denilen bir duygusal bozukluktan kaynaklanıyor. Bu duruma neden olan ise sinirlerin aşırı aktif olmasından kaynaklanıyor. Vücutta kasılmalarından dolayı elektrik akımı, iğne batması ve ciltte karıncalanma hissi aktif olarak yaşanır. Duyusal bozukluklar, el, yüz ve ayaklarda ortaya çıkar.

EĞER BEYAZLAŞIRYOSA DİKKAT!

Karıncalanma özellikle ayak parmaklarında görülüyorsa ve parmaklar beyazlaşıyorsa, bunun nedeni Raynaud sendromu olabilir. Periferik nöropati, beyniniz omuriliğiniz dışındaki sinirleri etkileyen herhangi bir sinir hasarını ifade eder.