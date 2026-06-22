Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Belirli bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hava tahmin raporuna göre; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde de benzer şekilde yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.