31 MART 2024’teki yerel seçim 22 yıllık siyasi dengeyi bozdu. CHP, 413 belediye kazanarak birinci parti oldu. İktidar da, her fırsatta dile getirdiği ‘siyasi irade’ söylemini unuttu. Erdoğan karşısında en güçlü isim olarak öne çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, doğrudan hedef alındı.

Yolsuzluk- terör iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı.

DELİL VE İDDİANAME YOK!

19 MART’tan bugüne kadar 5 dalga operasyon yapılmasına rağmen kamuoyu ikna edilemedi. Son olarak İstanbul Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ile Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları tutuklandı.

Böylece 5 milyon 509 bin 356 oyla seçilen 11 başkan cezaevine atılmış oldu.

(Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin)

TUTSAK EDİLEN SEYHAN'IN İRADESİDİR

CHP’li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal medyadan şu mesajı verdi: “Bugün yaşadığımız bu hukuksuzluğun açıklanabilir hiçbir yanı yoktur. Tamamen siyasi saiklerle verilmiş olan bu karar, CHP’li belediyelerimize yönelik sistematik olarak sürdürülen bir saldırının parçasıdır. Bu nedenledir ki tutsak edilen şahsım değil, Seyhan halkının iradesidir. Tutsak edilen; hukuktur, demokrasidir. Ancak bir adım dahi geri atmayacağız. Bu günler geçecek ve milletin iradesi er ya da geç tecelli edecektir. Unutmayın ki halkın iradesinden daha büyük bir güç yoktur.”