📉 Tarihi Düşüş: Fiyat Endeksi Rekor Seviyede Geriledi

Bloomberg News’in aktardığı bilgilere göre, Japon markaları özellikle ABD pazarında kâr marjlarını daraltarak fiyatları aşağı çekti. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 10 Temmuz tarihli kurumsal mal fiyatları raporu da bu eğilimi doğrular nitelikte. Rapora göre, Haziran ayında Kuzey Amerika’ya gönderilen araçların ihracat fiyat endeksi, son yılların en sert düşüşünü yaşayarak yıllık bazda yüzde 19,4 azaldı. Bu oran, 2016'dan bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

🔍 Trump'ın Vergi Kararı Sonrası Fiyat Politikası Değişti

Nisan ayında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından devreye alınan yüzde 25’lik otomobil gümrük vergisi, Japon üreticileri zorlu bir karar sürecine itti. Artan maliyetlere rağmen fiyat artışına gitmeyen üreticiler, rekabetçiliklerini koruyabilmek adına zararı göze aldı. Veriler, Japon markalarının yüksek vergilere rağmen ABD pazarında tutunabilmek için fiyat artışından kaçındığını ortaya koyuyor.

🚗 Subaru ve Diğer Markalar Fiyat Artışında Sınırlı Kaldı

Bazı Japon markaları, örneğin Subaru, sınırlı da olsa fiyat artışı uyguladıklarını açıklasa da, genel strateji fiyatları mümkün olduğunca sabit tutmak yönünde oldu. Japon üreticilerin fiyatlama politikası, diğer ekonomik göstergelere de yansıdı.

📦 İhracatta Miktar Sabit, Değer Sert Geriledi

ABD’ye yönelik otomobil ihracatında dikkat çeken bir başka detay ise değer ve hacim arasındaki fark. Mayıs ayında yapılan sevkiyatlarda hacim yalnızca yüzde 3,9 azalırken, değer bazında düşüş yüzde 24,7'ye ulaştı. Bu tablo, fiyatların ciddi şekilde aşağı çekildiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.