AYANCIK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

AYANCIK

İCRA DAİRESİ

2025/142 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/142 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İl, Ayancık İlçe, AŞAĞIKÖY Mahalle/Köy, AYYERİ Mevkii, 106 Ada, 9 Parsel, 3 katlı betonarme ev ...

Adresi : Ayancık Köyü Yukarı Kümev Evleri No:10 Ayancık / SİNOP

Yüzölçümü : 1.465,39 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.401.898,15 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İl, Ayancık İlçe, CEVİZLİ Mahalle/Köy, DAMYANI Mevkii, 356 Ada, 3 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Böl ...

Adresi : Cevizli Mahallesi Damyanı Mevkii Ayancık Ayancık / SİNOP

Yüzölçümü : 120 m2

Arsa Payı : 1/84

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 1139.55 m , Komşuya mesafesi 3 m , Kat sayısı 7, İnşaat tarzı BETONARME

Kıymeti : 4.351.392,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:32

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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