AYANCIK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
AYANCIK
İCRA DAİRESİ
2025/142 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/142 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İl, Ayancık İlçe, AŞAĞIKÖY Mahalle/Köy, AYYERİ Mevkii, 106 Ada, 9 Parsel, 3 katlı betonarme ev ...
Adresi : Ayancık Köyü Yukarı Kümev Evleri No:10 Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 1.465,39 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.401.898,15 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:22
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İl, Ayancık İlçe, CEVİZLİ Mahalle/Köy, DAMYANI Mevkii, 356 Ada, 3 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Böl ...
Adresi : Cevizli Mahallesi Damyanı Mevkii Ayancık Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 120 m2
Arsa Payı : 1/84
İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 1139.55 m , Komşuya mesafesi 3 m , Kat sayısı 7, İnşaat tarzı BETONARME
Kıymeti : 4.351.392,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:32
05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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