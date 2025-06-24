Son Dakika Arama
DOLAR 39,67 0,06 (%0,15) EURO 45,95 0,04 (%0,08)
Sosyal Medya
Haber ara... Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:

İLAN

T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2021/632 Esas
DAVALI : HASAN DEMİREL
 
Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin 17/01/2025 tarihli kararı gereğince Sinop ili, Ayancık ilçesi, Hüseyinbey köyü, 102 ada 5 parsel ve 126 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte açık artırma yoluyla yapılacak satış suretiyle giderilmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 27/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02246525