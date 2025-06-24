AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2021/632 Esas
DAVALI : HASAN DEMİREL
DAVALI : HASAN DEMİREL
Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin 17/01/2025 tarihli kararı gereğince Sinop ili, Ayancık ilçesi, Hüseyinbey köyü, 102 ada 5 parsel ve 126 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte açık artırma yoluyla yapılacak satış suretiyle giderilmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 27/05/2025
Mahkememizin 17/01/2025 tarihli kararı gereğince Sinop ili, Ayancık ilçesi, Hüseyinbey köyü, 102 ada 5 parsel ve 126 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte açık artırma yoluyla yapılacak satış suretiyle giderilmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 27/05/2025
#ilangovtr Basın no ILN02246525