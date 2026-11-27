Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde aracının tek lastiğinde sorun bulunduğunu belirterek servise başvuran Furkan Ünal'a, dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.

‘AYARI ELLEME, BOZUK DE’

Serviste yapılan işlemlerden şüphelenen Ünal, bazı işlemlerin gerçekleştirilmediği halde yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü. Aracının kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaşan Ünal'ın görüntülerinde, çalışanlardan birinin diğerine “Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” dediği duyuldu.

Paylaşım ve şikayet üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmaması, servis fişi düzenlenmemesi, garanti belgesinin tüketiciye verilmemesi ve arızalı olmayan ürünlere işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar belirlendi. Tespitler tutanak altına alınırken işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Olayla ilgili suç duyurusunun ardından iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE RUHSATI İPTAL ETTİ, İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Şişli Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde de işletmenin faaliyet gösterdiği taşınmazın imar planında konut alanı olarak yer aldığı ve oto lastik servisi faaliyetinin imar planına uygun olmadığı tespit edildi.

İncelemelerin ardından işletmenin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekipleri tarafından mühürlenen servis, faaliyetten men edildi.