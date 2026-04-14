2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'da iki Yunan turist, gerçekleştirdikleri provokasyonun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





DİNİ VE İDEOLOJİK MESAJLAR TAŞIYAN BAYRAK AÇTILAR



Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne turist olarak gelen iki Yunanlı, ellerinde taşıdıkları dini ve ideolojik içerikler taşıyan bayrağı açarak poz verdi. İki ismin birbirinin fotoğrafını çekmesinin ardından provokasyona görevliler tarafından müdahale edildi.



Gözaltına alınan iki turist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.