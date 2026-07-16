Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Ayasofya'da İncil okudukları gerekçesiyle Victoria ve Igor isimli iki Rusya vatandaşının 13 Temmuz'da gözaltına alındı.

Haberde, söz konusu iki kişinin sınır dışı edilmelerinin değerlendirildiği öne sürüldü.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, şu an için vaka hakkında ellerinde resmi bir bilgi bulunmadığını ancak diplomatların iddiaları araştırdığını belirtildi.

TASS'ın haberinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarının olayı doğruladığı ancak ayrıntılı açıklama yapmadığı, İstanbul Valiliği ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinin ise konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı öne sürüldü.

OTEL YÖNETİMİ DE AÇIKLAMA YAPMADI

Haberde ayrıca, söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması kapsamında işlem yapıldığı iddia edildi.

Öte yandan, gözaltına alındığı öne sürülen kişilerin konakladığı otel yönetiminin, üçüncü şahıslarla bilgi paylaşımına dair yasal düzenlemeleri gerekçe göstererek müşterilerinin durumuna ilişkin açıklama yapmadığı kaydedildi.