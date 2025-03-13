Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen sanık Atıf Kasar'ın yargılandığı dava karara bağlandı.
1 YIL 8 AY HAPİS
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf Kasar'ın avukatı salonda hazır bulundu.
Mahkeme kararında, sanık Atıf Kasar'ı 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kasar hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.