Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın ziyaret bölümünde yüksek sesli İncil okumaları nedeniyle 2 turist hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) gözaltına aldı. Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

RUS MEDYASI DA PAYLAŞTI

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Ayasofya'daki işleme konu olan iki turistin Rus olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun konuya ilişkin inceleme başlattığı bilgisi verildi.

'TAHRİK VE AŞAĞILAMA'

İki Rusya vatandaşı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216’ncı maddesi kapsamında işlem yapıldığı da öne sürüldü.

TASS, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki kaynakların olayın yaşandığını doğruladığını ancak ayrıntılı açıklama yapmadığını aktardı. Haberde, İstanbul Valiliği ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ajansın sorularını yanıtlamadığı belirtildi.

OTEL BİLGİ PAYLAŞMADI

Gözaltına alındıkları öne sürülen kişilerin İstanbul’da konakladığı otelin yönetiminin de kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasını yasaklayan düzenlemeleri gerekçe göstererek iki müşterisinin durumu ve bulunduğu yer hakkında açıklama yapmadığı kaydedildi.

Türk makamlarından olayın ayrıntıları, iki kişi hakkında uygulandığı ileri sürülen işlem ve sınır dışı iddiasına ilişkin kamuoyuna açık resmî bir açıklama yapılmadı.