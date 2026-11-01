Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet’e yönelik düşüncelerini yine paylaştı.

Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın “1924 anayasasında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” demiş, iktidarın da tepkisini çekerek, görevden alınmıştı.

Aynı tavrını dün de sürdüren Prof. Dr. Boynukalın “Cumhuriyete evet, laikliğe hayır. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te bir İslam ve hilafet cumhuriyeti olarak kurulmuştur. Millet buna razıydı. Daha sonra 1924’te hilafet ve 1926’da İslam hukuku tamamen ilga edildi’’ açıklaması yaptı.

Boynukalın, “Sonradan yapılanlara razı değiliz. 1928’de ‘Devletin dini İslamdır’ ibaresi anayasadan çıkarılmış, 1937’de laiklik anayasaya konulmuştur’’ iddiasında da bulundu.