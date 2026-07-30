İstanbul’un en önemli tarihi ve dini yapılarından Ayasofya-i Kebir Camii, bu kez bir turistin sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme geldi. Ukraynalı turist Bohdan Mukha, yabancı ziyaretçilere uygulanan 25 Euro’luk giriş ücretini ödememek için farklı bir yöntem denediğini iddia etti.

Mukha, paylaştığı videoda, camiye girişte uygulanan ücretli ziyaretçi bölümünü kullanmak yerine namaz vaktini beklediğini belirtti. İddiaya göre turist, ibadet için ayrılan girişten içeri girerek namaz kılıyormuş gibi davranıp camiyi ücretsiz gezdi.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, uygulamaya ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar turistin davranışını eleştirirken, bazıları ise mevcut uygulamanın denetimi konusunda soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde, ibadet etmek isteyenler için girişler ücretsiz olurken, tarihi yapıyı turistik amaçla ziyaret eden yabancı turistler için belirli bir ücret uygulanıyor.