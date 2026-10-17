Sarıyer Ayazağa'da jandarma ekipleri, İstanbul'da meydana gelen selin ardından yürütülen temizlik ve onarım çalışmalarına destek verdi.

İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli de selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara katıldı. Ekipler, evlerde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yardımcı oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Jandarma personelinin katıldığı temizlik çalışmalarına ilişkin sanal medyadan paylaşımda bulunan İstanbul Valiliği, "Ayazağa’da selden etkilenen vatandaşlarımızın evleri ve kamusal alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor. İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nın desteğiyle Dereboyu Caddesi’nde bulunan Beykent Üniversitesi Konukevi, bir Kur’an kursu, iki fırın ve 19 hanede temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Desteklerinden dolayı İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.