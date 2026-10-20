İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde büyük bir felakete yol açtı. Mahalledeki dere yatağının taşmasıyla caddeler göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Olayda en büyük hasarı gören yerlerden biri de Kenan Sümer’in işlettiği 19 yıllık aile giyim mağazası oldu.

SU SEVİYESİ 1 METRE 70 SANTİMETREYE ULAŞTI

Dereboyu Caddesi’nden gelen tazyikli sel suları, yaklaşık 600 metrekarelik mağazanın kapılarını kırarak içeri doldu. Saniyeler içinde yükselen su seviyesi 1 metre 70 santimetreye kadar ulaştı. O sırada dükkanda bulunan işletme sahibinin oğlu Hüseyin Sümer ve gelini, kendilerini dışarı atarak canlarını güçlükle kurtarabildi. Mağazadaki milyonlarca lira değerindeki kıyafetler, stantlar ve ekipmanlar çamur ve su altında kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

"19 SENENİN 1-2 DAKİKADA YOK OLMASI ACI VERİCİ"

Selin ardından dükkanında 7 milyon 500 bin liralık zarar oluştuğunu belirten mağaza sahibi Kenan Sümer, "Bütün gün yağmur yağıyordu. Akşama doğru 6 gibi yoğun bir su kütlesi bir anda içeri doldu. Oğlumla gelinim o anda dükkandaydı. 7 milyon 500 bin civarı mal, ekipman, bütün totalde bir zarar geldi. Bir dakikada hepsi gitti. 19 yıllık bir işletmeyiz burada, ailece yürütüyoruz. Çocukları okuttuk, yetiştirdik ama 19 senenin 1-2 dakikada yok olması acı verici" diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.

"SABAH GETİRDİĞİM ÜRÜN AKŞAM ÖNÜMDEN AKIP GİDİYORDU"

Sele eşiyle birlikte mağazada yakalanan Hüseyin Sümer ise dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Önce yan binayla aradaki boşluk havuza döndü, duvarlar delindi. Müdahale etmeye çalışırken birden tazyikli su geldi. Canımızı kurtarmak için dışarı koştuk. 20 yıllık bir emek... Sabah 5'te kalkıp getirdiğim ürün akşam ezanında önümden akıp gidiyordu. Mağazadan çıktıktan sonra bel hizasını geçen suda eşimi sırtıma alıp ayaklarımı sürte sürte çıkmaya çalıştım. Tek derdim eşimi kurtarmaktı."

6 HAFRİYAT KAMYONU ENKAZ ÇIKARILDI

Sel baskınının ardından mağazadan çıkan kullanılamaz durumdaki ürünler ve eşyalar 6 hafriyat kamyonu ile taşındı. İSTAÇ ve İBB ekiplerinin temizlik çalışmalarını sürdürdüğü mağazada, tadilat ve boya işlemlerinin ardından dükkanın tekrar açılmasının 1,5 ayı bulacağı belirtildi. Dehşet anları ise mağazanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.