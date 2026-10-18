İstanbul'da sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi'nde yaşanan selde kaybolan Murat Babacanov'un (30) cansız bedeni Haliç'te bulundu. Kayıp Ahmet Derin (63) ve Haşim Ciritoğulları'nı (55) arama çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba günü etkili olan sağanak nedeniyle mahallede dere taştı. Selde çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Kaybolan üç kişiyi bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

DEREDE ARAMA, RİSKLİ BİNALARDA YIKIM

AFAD, İBB İtfaiyesi, JAK ve PAK ekipleri, kayıp iki kişiyi bulmak için Ayazağa Deresi'nde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dere yatağındaki riskli binaların yıkımına da devam ediliyor. Bölgedeki arama ve yıkım çalışmaları dronla görüntülendi.