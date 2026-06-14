Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi, memur ve emeklilere temmuzda verilecek 6 aylık maaş zammının yaklaşık 4’te 1’inin ağustos sonunda eriyip buhar olacağını ortaya koydu. Tahminlere göre, memura 6 aylık dönem için 8 bin 124 liralık zam verilecek. Ancak bunun 2 bin 17 lirası ağustos ayında enflasyon yoluyla memurun cebinden geri alınacak. En düşük memur emeklisi de alacağı 3 bin 870 liralık zammının 961 lirasını ağustosta enflasyon yüzünden kaybedecek.





YÜZDE 18.2'DE KALACAK



Anketteki tahminlere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 1.36, olduktan sonra yükselerek, temmuzda yüzde 1.57, ağustos ayında ise yüzde 1.49 düzeyine çıkacak. Haziran tahmininin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 13.93, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı da yüzde 18.20 olacak. Bu zam oranlarıyla en düşük devlet memurunun halen 58 bin 305 lira olan maaşı 8 bin 124 lira artarak 66 bin 429 liraya yükselecek.



Ancak bu memurun zamlı maaşının reel alım gücü, erimeye başlayarak temmuz sonunda 65 bin 385 liraya, ağustos sonunda da 64 bin 412 liraya gerileyecek.



Temmuzda verilecek 8 bin 124 liradan geriye ağustos sonunda elde 6 bin 107 lira kalacak. Tahminlerin tutarsa 65 bin 358 liralık öğretmen maaşı temmuzda 74 bin 465 liraya çıkacak. Ancak 9 bin 107 liralık zammın da ağustos sonunda 2 bin 261 lirası enflasyonla elinden alınacak. Böylece öğretmenin zamlı maaşının reel alım gücü ağustos sonunda 72 bin 204 liraya düşecek.





EMEKLİYE 3 BİN 870 TL ZAM



Merkez Bankası anket sonuçlarına göre, en düşük devlet memurunun 27 bin 772 lira olan aylığı, temmuzda 3 bin 870 lira artarak 31 bin 642 liraya çıkacak. Ancak ağustos sonunda emeklinin 961 lirası enflasyon karşısında eriyecek ve zamdan elde sadece 2 bin 909 lira kalacak. En düşük Bağ-Kur emeklisinin 20 bin lira olan aylığı temmuzda 23 bin 639 lira, en düşük işçi emeklisinin aylığı da 20 bin 639 liradan 24 bin 394 liraya çıkacak. Ağustos sonunda bu emeklilerin reel alım gücü ise sırasıyla 22 bin 921 lira ve 23 bin 654 liraya gerileyecek. Bu emeklilerin maaşı enflasyon yüzünden 700’er lira eriyecek.