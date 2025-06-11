CEM YILDIRIM

9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK’nin saldırısında müzik öğretmeni Aybüke Yalçın şehit düşmüştü. Yalçın, vefatının 8. yılında hem yapılan etkinliklerle hem de yayınlanan mesajlarla anıldı ancak Cumhur İttifakı ve bürokratların başsağlığı mesajlarında dil değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl ki anma mesajında “Mesleğine aşık bir öğretmendi. Bundan 7 yıl önce Batman Kozluk’ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22’sindeydi. Hainler, Aybüke öğretmenimizi hem hayattan hem de çok sevdiği mesleğinden kopardılar. Kalbimiz de yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya bu yıl ise, “Mesleğine aşık bir öğretmendi. Şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın aziz hatırası yüreğimizde yaşamaya devam ediyor. Sonsuza dek. Mekânı cennet makamı âli olsun” paylaşımı yaptı.

NEREDEYSE AYNI DİL KULLANILDI

AKP’li Binali Yıldırım, “Şehit Öğretmenimiz Şenay #AybükeYalçın’ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum”, MHP resmi hesabından ise “Şehadetinin Yıl Dönümünde Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke YALÇIN’ı Rahmet ve Dualarla Anıyoruz” mesajları paylaşıldı.

Vatandaşlar ise Cumhur ittifakı ve bürokratların terör örgütü PKK’nın ismini geçirmemesine ise tepki gösterdi. “Aybüke’yi kim şehit etti? Bunu yazacak bile cesaretiniz kalmamış” yorumları yer aldı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise, “Dünyanın en kalleş terör örgütü PKK tarafından 22 yaşında hayattan koparılan meslektaşım Şenay Aybüke YALÇIN’ı şehadetinin 8. yılında rahmetle anıyorum” diyerek adeta tepki gösterdi.

KAHPE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYORDU

Aybüke Yalçın için geçmişe yönelik başsağlığı mesajlarına bakıldığında MHP’li Olcay Kılavuz’un tutumunun değişimi çok dikkat çekti. 2021 yılında Kılavuz, “Kahpe terör örgütü PKK saldırısıyla şehit edilen öğretmenimiz, gözün arkada kalmasın, kanınız yerde kalmıyor” demişti. Önceki gün ise “Şehadetinin yıl dönümünde şehit öğret menimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı dualarla anıyoruz” mesajını paylaştı.