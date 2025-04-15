Pusat, boykot çağrısı nedeniyle TRT 1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Aybüke Pusat olayı sonrasında oyuncuya destek veren Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT'nin Tabii platformundaki dizilerin kadrosundan çıkarıldı.
BİR İPTAL DE TİYATROYA
Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı.
Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyununa da iptal geldi.
Onedio'da yer alan habere göre; MSP Yapım imzalı, Aksel Bonfil'in yazdığı, Saim Güveloğlu'nun yönettiği Chaplin oyununda, Aybüke Pusat'la beraber Şebnem Dönmez, Murat Danacı, Özgür Daniel Foster, Emre Taşkıran gibi isimler de yer alıyordu.
19 Nisan'da Maximum Uniq'te sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken, bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi. Para iadelerinin yapılacağının da altı çizildi.